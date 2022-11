Gli Eurythmics si riuniscono per una memorabile esibizione live: il video

Gli Eurythmics si sono esibiti insieme in un memorabile live a Los Angeles durante la cerimonia per la loro ammissione nella Rock and Roll Hall of Fame.

A essere ammessi quest'anno sono stati anche Dolly Parton, Eminem, Duran Duran e Lionel Richie. Annie Lennox e Dave Stewart, presentati da The Edge degli U2, hanno eseguito le loro hit più amate, da "Would I Lie to You?" a "Be Yourself Tonight", da "Missionary Man" a "Sweet Dreams (Are Made of This)".

Gli Eurythmics si sono sciolti nel 1990. Annie Lennox e Dave Stewart erano tornati in studio insieme per l'album "Peace", uscito nel 1999, a cui era seguito un tour di 3 mesi. Da allora si sono esibiti insieme in rarissime occasioni: quest'anno, con "Here Comes the Rain Again", per il loro ingresso nella Songwriters Hall of Fame; nel 2019, a un concerto di beneficenza organizzato da Sting: nel 2014 durante uno show della CBS, "The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles".