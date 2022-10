Freddie Mercury: ecco il video di Face It Alone

I Queen hanno pubblicato il video di “Face It Alone”, la canzone inedita con la voce di Freddie Mercury. La clip è di grande bellezza.

La band ha dichiarato: "La nostra intenzione era di creare, al di là dell'interpretazione del testo, un video che celebrasse il periodo in cui fu registrata la canzone, il più prolifico e unito della storia del gruppo".

Il brano fu realizzato nel 1988, durante le sessioni di registrazione per l'album "The Miracle".

A dirigere la clip è stato Simon Lupton, che ha voluto raccontare per immagini temi come la solitudine, il coraggio e il potere salvifico dell'amicizia. "Il significato della canzone", ha spiegato Lupton "ha a che fare con il fatto che quando qualcosa di catastrofico si verifica nella tua vita, istintivamente ci si circonda delle persone più care e più importanti".

Il 18 novembre i Queen pubblicheranno il box set "The Miracle Collector’s Edition", con le sessioni di registrazione dell'album "The Miracle" e 5 inediti: “Dog With A Bone”, “I Guess We’re Falling Out”, “You Know You Belong To Me”, “When Love Breaks Up”, “Water” e “Face It Alone”.

(Foto Getty Images)