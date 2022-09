George Michael: finalmente l'emozionante video di Spinning The Wheel a Earls Court

Una splendida notizia per tutti i fan di George Michael! E' stato infatti finalmente pubblicata su YouTube una sua emozionante esibizione.

Si tratta dell'esecuzione del brano "Spinning The Wheel" durante il 25 Live Tour a Earls Court, nel 2008.

Il tour 25 Live (detto anche the 25th-Anniversary Tour) fu quello di maggior successo commerciale in Europa nel biennio 2006/7, incassò 200 milioni di dollari. Si trattò di 106 concerti, in 41 paesi del mondo, di fronte a quasi mezzo milione di fan complessivi.

George Michael mancava dai palchi internazionali da ben 15 anni e l'entusiasmo del pubblico fu enorme. I concerti all'Earls Court di Londra furono chiamati "The Final Two" e si svolsero il 24 e il 25 agosto 2008. Divennero anche il dvd "Live in London".

George Michael si esibì dopo anche a Copenhagen (il 30 agosto) e inaugurò il 1 novembre il nuovissimo stadio di Abu Dhabi, tra fuochi d'artificio e festeggiamenti grandiosi.

(Foto Getty Images)