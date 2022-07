I Coldplay pubblicano il nuovo video: con un messaggio importante

Nuovo video per i Coldplay. Si tratta di “Biutyful”, singolo tratto dall'ultimo album della band, “Music of the Spheres”.

Protagonisti della clip sono dei simpatici pupazzi, i Weirdos (gli strani), opera della Jim Henson's Creature Shop (Jim Henson è il creatore dei celebri Muppets). I Weirdos sono una band di cui fanno parte la cantante Angel Moon, il manager Bruce Cakemix, il batterista Donk, il chitarrista Sparkman e il tastierista Wizard.

In un mondo in cui regnano la discriminazione e il razzismo, i Weirdos sono infelici e reietti. Ma la musica apre loro nuovi orizzonti e, grazie al successo della band cui danno vita, umani e non umani imparano a vivere insieme e apprezzarsi. Chris Martin e soci hanno voluto lanciare così, con questa clip, un messaggio sociale di tolletranza e comprensione reciproca. E i Coldplay appaiono nel video, come pubblico al concerto dei Weirdos.

Chris Martin aveva già presentato i pupazzi protagonisti della clip durante il “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” a giugno.

(Foto Getty Images)