Biagio Antonacci: il video di Seria

Biagio Antonacci è in arrivo con il nuovo brano "seria", che anticipa il nuovo album di inediti in calendario per la fine dell’anno.

"Seria" è accompagnato da un video in cui protagonista è la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini.

Biagio Antonacci ha raccontato così la collaborazione con la Pellegrini: “Ho rivisto una gara di Federica e ho pensato di scriverle, anche se non ci conoscevamo, per proporle di scattare delle foto dato che la fotografia è una mia grande passione. Ci siamo scritti e ha subito accettato e alla fine dalle foto è nata l’idea del video di 'Seria'. Lavorare con lei è stata una meravigliosa esperienza. Lei è davvero LA DIVINA ed è una donna straordinaria, una campionessa dentro e fuori la vasca”.

Il video è stato girato in uno studio fotografico di Roma. Alla regia il duo YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).

Antonacci ha descritto con queste parole la canzone: "Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi; ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a 'Seria', che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna perché la condizione dell’amore più autentico è il rispetto della libertà altrui. 'Seria' è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”.