Lizzo è di ritorno: il video!

Lizzo, la travolgente artista vincitrice di 3 Grammy, portata alla ribalta da hit come "Juice", "Good As Hell" e "Truth Hurts", ha pubblicato il suo nuovo singolo, "About Damn Time", tutto dedicato all'autostima e al riconoscimento del proprio valore e della propria forza.

Il 15 luglio sarà poi la volta del nuovo album, intitolato "Special".

L'artista è stata davvero impegnata in questo periodo: alla fine di marzo è stato infatti trasmesso il suo primo talent show in 8 episodi, "‘Watch Out For The Big Grrrls", che racconta la sua ricerca per il suo prossimo ballerino da stage.

Inoltre, Lizzo ha debuttato nel mondo della moda. collaborando con Fabletics Inc. per il lanciare la linea modellante YITTY. Ancora una volta, nel segno dell'amore, della sicurezza e dell’accettazione di se stessi e del proprio corpo, così com'è.