Sting conquista anche con lo spagnolo: il video

Sting è un grande anche quando canta in spagnolo. E questa lingua comincia davvero a piacergli. Nel febbraio scorso infatti l'artista aveva pubblicato la versione in spagnolo della sua canzone "For Her Love”, pubblicata sul suo ultimo album "The Bridge".

Ribattezzato “Por Su Amor”, il brano era stato eseguito il 24 febbraio durante la cerimonia di premiazione del Premio Lo Nuestro di Univision.

Adesso Sting ha cantato la canzone in duetto con la stella nascente della musica latin pop: il cantautore messicano KURT. Sting ha definito l'artista in questi termini: "Kurt è un artista fantastico che si esibisce con grande carisma, passione e sensibilità. E' stato meraviglioso lavorare con lui a questo brano". Facile intuire poi l'entusiasmo di KURT, che ha anche confessato come la madre fosse una grandissima fan dell'artista britannico.

"For Her Love” è stata ispirata a Sting dai meravigliosi paesaggi e dalle spiagge della Baja California. La versione in spagnolo è dunque davvero benvenuta...

