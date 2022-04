1983: Vacanze romane in cima alle classifiche di vendita

Vacanze romane è una celebre canzone dei Matia Bazar, pubblicata nel 1983 nel 45 giri "Vacanze romane/Palestina" e poi inserita nell'album "Tango".

La canzone fu presentato al Festival di Sanremo 1983, si piazzò al quarto posto e vinse il Premio della Critica.

Durante l'ultima settimana di marzo di quell'anno fu anche il singolo più venduto. Ecco la classifica di allora:

HitParadeItalia - Top10 del 26 Marzo 1983



1 - Vacanze romane - Matia Bazar

2 - L'italiano - Toto Cutugno

3 - Chi chi chi co co co - Pippo Franco

4 - Sarà quel che sarà - Tiziana Rivale

5 - Carletto - Corrado

6 - Shock The Monkey - Peter Gabriel

7 - Volevo dirti - Donatella Milani

8 - Your Eyes - Cook Da Books

9 - Margherita non lo sa - Dori Ghezzi

10 - Amico è - Dario Baldan Bembo & Caterina Caselli