Bono rivela qual è la canzone che avrebbe voluto scrivere

Bono si è davvero confessato nell'ormai celebre podcast "Awards Chatter" dell'Hollywood Reporter, Non solo ha rivelato di non amare il nome della sua band e di vergognarsi terribilmente quando ascolta alla radio le canzoni degli U2 (tranne "Vertigo", di cui va fiero).

L'artista ha anche dichiarato di apprezzare moltissimo una canzone che degli U2 non è. Si tratta di “You Get What You Give” (pubblicata nel 1998) dei New Radicals e scritta dal frontman Gregg Alexander con Rick Nowels.

A citare la canzone per primo è stato The Edge, che ha detto che “You Get What You Give” è la canzone più bella che non sia degli U2. "Quando l'ho sentita alla radio per la prima volta", ha ricordato l'artista "stavamo lavorando in studio e io sono rimasto di stucco". E Bono ha aggiungo: "Sì, straordinario compositore, davvero. Sorprendente!".

Facile immaginarsi adesso la gioia di quello straordinario compositore, appunto Gregg Alexander, che ha rivelato al magazine Billboard: "E' come ricevere complimenti dai Beatles!".

