Cesare Picco: è la musica a far star bene il mondo

Il pianista Cesare Picco è stato ospite di Nick The Nightfly per presentare il suo nuovo album “The Last Gate”.

Picco ha raccontato a Nick del suo grande amore per la musica, passione nata fin da quando era bambino.

L'artista ha anche parlato della musica come terapia per far star bene gli esseri umani.

Cesare Picco è pianista improvvisatore e compositore, sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Ha creato musica per solisti e orchestre (Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italian), ma anche progetti speciali legati al mondo dell’Arte (per il Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano e Mart di Rovereto).