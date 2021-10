I Beatles e la loro storia d'amore per l'India: arriva il film

Nel 1968 i Beatles si recarono in India, per un viaggio che segnò la loro musica e anche la cultura giovanile in Occidente. nacque infatti una passione sconfinata per quel grande, affascinante paese, ricco di bellezza, grandi tradizioni e profonde contraddizioni.

(Beatles concert for Maharishi Credit: Colin Harrison Avico Ltd)

Adesso un film documentario, "The Beatles and India", racconta proprio l'incredibile viaggio dei Fab Four in India, E il 26 novembre esce anche l'album "Songs Inspired By The Film The Beatles And India".

Il film è ricco di rari filmati d'archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze e commenti di esperti per seguire l'affascinante viaggio di George, John, Paul e Ringo verso un remoto ashram himalayano, a Rishikesh.



(Maharishi & The Beatles Credit: Colin Harrison Avico Ltd)

L'album "Songs Inspired By The Film The Beatles And India" contiene 19 canzoni. Alcune (tra cui "Mother Nature's Son", "Revolution", "Sexy Sadie", "Dear Prudence", "Child of Nature") furono scritte durante la permanenza dei Beatles in India nel 1968 e sono adesso reinterpretate da artisti indiani contemporanei.

Non manca il disco bonus con la colonna sonora del film.

"Songs Inspired By The Film The Beatles And India" - TRACKLIST:

1. Tomorrow Never Knows – Kiss Nuka

2. Mother Nature's Son - Karsh Kale / Benny Dayal

3. Gimme Some Truth – Soulmate

4. Across The Universe - Tejas / Maalavika Manoj

5. Everybody's Got Something To Hide (Except Me And My Monkey) - Rohan Rajadhyaksha / Warren Mendonsa

6. I Will - Shibani Dandekar / Neil Mukherjee

7. Julia - Dhruv Ghanekar

8. Child Of Nature - Anupam Roy

9. The Inner Light - Anoushka Shankar / Karsh Kale

10. The Continuing Story Of Bungalow Bill - Raaga Trippin

11. Back In The USSR - Karsh Kale / Farhan Ahktar

12. I'm So Tired - Lisa Mishra / Warren Mendonsa

13. Sexy Sadie - Siddharth Basrur / Neil Mukherjee

14. Martha My Dear - Nikhil D'Souza

15. Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - Parekh & Singh

16. Revolution - Vishal Dadlani / Warren Mendonsa

17. Love You To - Dhruv Ghanekar

18. Dear Prudence - Karsh Kale / Monica Dogra

19. India, India - Nikhil D'Souza