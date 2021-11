Sting: ecco il mio messaggio positivo per il futuro

Radio Monte Carlo ha intervistato in esclusiva Sting, per farsi raccontare in anteprima tutti i segreti del nuovo album dell'artista, "The Bridge".

Nick The Nightfly ha raggiunto Sting a Taormina. Il musicista si è esibito nello splendido scenario del Teatro Greco, e ha poi raccontato a Nick i retroscena del disco, registrato tra le Bahamas, New York, l'Italia e la Francia.

Durante l'intervista, Sting ha raccontato l'ispirazione di canzoni come "The Book of Numbers" o "The Bells of St. Thomas e ha parlato del uso modo di dar vita alle canzoni, raccontando storie e personaggi. Sting ha anche rivelato a Nick come sarà la sua attesa residency a Las Vegas.