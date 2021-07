Finalmente… è piena estate! Da vivere intensamente, gustandone ogni istante. E, sia che desideriate passare un agosto in totale relax, sia che vi dedichiate a scoprire le bellezze del nostro Paese, Radio Monte Carlo è sempre con voi. Per accompagnare questo periodo dell’anno davvero unico, abbiamo creato una programmazione speciale: Radio Monte Carlo Summertime, la colonna sonora per i momenti indimenticabili della vostra estate.

Splendide canzoni per accompagnare le vostre giornate più belle. Note e melodie che aggiungono una particolare magia alle vostre vacanze, selezionate appositamente per voi da una ricca collezione di celebri hit internazionali e italiane. L’estate è più emozionante se vissuta con Radio Monte Carlo Summertime.

Ci saranno naturalmente anche i nostri speaker, che vi augurano buone vacanze con questo video, e vi accompagneranno con le loro voci e la loro simpatia pure nel mese di agosto.

Proseguiranno naturalmente gli appuntamenti con il Disco Estate: un brano, richiesto da voi ascoltatori, legato a un'estate, un ricordo, una vacanza...

A Ferragosto inoltre vi attende una programmazione davvero speciale: dalle 7.00 alle 22.00 in 3 appuntamenti all'ora le più belle canzoni d'estate del passato e del presente, da "I like Chopin" di Gazebo a "Bella d'estate" di Mango, da "Spiagge" di Renato Zero a "Sushine Raggae" dei Laidback.

Appuntamento poi il 6 settembre, con il palinsesto della nuova stagione.

Cosa aspettate? Sintonizzate subito la vostra radio sulle nostre frequenze o scaricate la nostra app.

E naturalmente… buona estate con Radio Monte Carlo Summertime!

SCOPRI TUTTE LE FREQUENZE DI RADIO MONTE CARLO