London Grammar: ecco come è nato Californian Soil

Hannah Reid, frontwoman dei London Grammar è stata ospite di Tamara e Guido per un'intervista esclusiva. Hannah ha presentato il nuovo album della band, "Californian Soil".

Si tratta del terzo album del gruppo britannico, ricco di messaggi di empowerment femminile. L'album è stato anticipato dal singolo "How Does It Feel".

Durante l'intervista, Hannah ha spiegato come è nato il disco e ha raccontato le riprese del video, in cui recita anche Jacob Fortune-Lloyd, reso celebre dalla sua interpretazione del personaggio di Townes nella serie televisiva "La regina degli scacchi".