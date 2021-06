Ludovico Einaudi: quel filo sottile tra le mie farfalle dorate e l'Oscar

Ludovico Einaudi è stato ospite di Monte Carlo Nights e ha parlato a Nick The Nightfly del suo rapporto con il cinema. La musica dell'artista ha infatti accompagnato all'Oscar il film "Nomadland" e non solo. Einaudi ha infatti collaborato a molte colonne sonore, racchiuse nel suo album "Cinema", una collezione delle sue composizioni tratte da film e tv. L'album, in uscita il 4 giugno, contiene anche i brani inseriti nei film Premi Oscar "Nomadland" e "The Father" e due inediti, oltre a 28 brani eccezionali, tra cui "Insidious", "Sense8", "This is England".

Durante l'intervista, Einaudi ha parlato dell'incontro con Chloe Zhao, regista di "Nomadland", che grazie alla canzone "Golden Butterflies" ha tracciato un movimento parallelo all'idea del nomadismo raccontata nel film.

Ludovico Einaudi ha anche rivelato che suonerà questa estate in luoghi all'aperto, a contatto con la natura, e che l'anno prossimo sarà pubblicato il suo nuovo album.