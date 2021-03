Diana Ross buon compleanno!

Buon compleanno Diana Ross! La famosa artista è nata infatti il 26 marzo 1944. Diana Ross è l’unica artista femminile ad avere due stelle nella Hollywood Walk of Fame, una per la sua carriera da solista, l’altra come leader del gruppo che l’ha lanciata, le Supremes. E fu proprio grazie a questa band - la prima formata interamente da ragazze afro-americane - che ebbe inizio la carriera dell’artista originaria di Detroit.

Da piccola Diana sognava di diventare una grande stilista. Si era iscritta a corsi di design, lavorando anche nei grandi magazzini di Houston. Ma ben presto la Ross entrò a far parte delle Primettes, quartetto di vocalist composto da Mary Wilson, Florence Ballard e Barbara Martin. Da questa formazione nel 1962 nasceranno le Supremes, che avranno un successo mondiale con l’album “Where Did Our Love Go?” del ‘64.

Nel 1970 Diana Ross si diede alla carriera da solista, che ne ha fatto una vera icona della musica mondiale. Tra i suoi successi più grandi, "Ain't No Mountain High Enough", "Touch Me In The Morning", You Are Everything" con Marvin Gaye, "Theme From Mahogany", "Love Hangover", "The Boss", "Upside Down", "Endless Love","All Of You", "Chain Reaction", "Take Higher", "I Got A Crush On You".

Il curriculum di Diana è grandioso: la Ross può vantare oltre duemila concerti in ogni parte del mondo, il titolo (secondo il Guinness dei primati) di artista femminile di maggior successo del XX secolo, il Grammy Award alla carriera, oltre a numerosi riconoscimenti e onorificenze.

(Foto Getty Images)