Time After Time nella versione di Sam Smith

Sam Smith ha pubblicato il suo nuovo album dal vivo, che è intitolato "Love Goes: Live At Abbey Road Studios".

Si tratta di tredici canzoni registrate nei leggendari Abbey Road Studios. Il disco raccoglie l'unica performance live del 2020 dell'artista. Suonati con una band, la maggior parte dei brani appartiene all'album di Sam "Love Goes". Non mancano infatti gemme come “Diamonds”, “Promises”, “Kids Again”, “Dancing With A Stranger”. Ma l'artista ha deciso di includere anche una sua versione di un vero classico di Cyndi Lauper, "Time After Time".

Una canzone intramontabile, che è stata anche interpretata in modo smagliante da Miles Davis. E anche la versione di Sam Smith può degnamente figurare tra le più belle finora realizzate.

(Foto Getty Images)