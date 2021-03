Pino Daniele: ecco finalmente il video ufficiale di Quando

Pino Daniele era nato il 19 febbraio di 66 anni fa. Per celebrare un artista tanto indimenticabile, è stato finalmente pubblicato, proprio nel giorno del suo compleanno, il video ufficiale di "Quando".

La canzone, che compie 30 anni in questo 2021, era tratta dall'album “Sotto ‘o Sole” e fu utilizzata per la colonna sonora del film "Pensavo fosse amore… invece era un calesse" (scritto, diretto e interpretato da un altro grande, Massimo Troisi). Infatti nel video si vedono alcuni spezzoni della pellicola. Pino amava particolarmente "Quando" e la colonna sonora della pellicola gli fece vincere il Nastro d’Argento 1992.

Domenica 21 marzo sarà pubblicato il video di “Ossaje comme fa ‘o core” , nato da una poesia di Massimo Troisi che Pino poi trasformò in canzone. I video, diretti da Giacomo De Simone, erano conservati in formato analogico in archivio e sono stati recuperati e digitalizzati grazie all’ente no profit Pino Daniele Trust Onlus.

E altre clip arriveranno, via via nel tempo: è infatti in programma la pubblicazione delle clip ufficiali di “Bonne soiree”, “Jesce juorno”, “Cry,” Tell Me Now”, “Anna verrà”, “A’speranza è semp sola”, “Gente distratta”; “’O scarrafone”, “Che Dio ti benedica”, “Sono un cantante di blues”, “Sicily”, “Anima”, “Io per lei”.

(Foto Getty Images)