Pat Metheny: ecco la mia visione musicale

Pat Metheny è stato ospite di Monte Carlo Nights per presenta in anteprima il suo nuovo, straordinario album "Road To The Sun" e si è anche esibito live in esclusiva per la nostra emittente.

"Road To The Sun" è un progetto diverso dai consueti: si tratta infatti di una piece composta da 6 movimenti per il Los Angeles Guitar Quartet LAGQ, che Metheny stesso descrive come «una delle migliori band del mondo».

La band è costituita da tre chitarre classiche e uno strumento a 7 corde con estensione aggiuntiva di toni bassi.

Del progetto fa parte anche la suite in 4 parti per chitarra solo "Four Paths Of Light", eseguita dal vincitore di Grammy Jason Vieaux, descritto da NPR come «probabilmente il più preciso ed espressivo chitarrista classico della sua generazione».