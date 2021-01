E' Arlo Parks la più bella sorpresa del 2021

Nel paese in cui è nata, l’Inghilterra, Arlo Parks è già una stella di prima grandezza. E’ dunque il momento di conoscerla meglio, dato che il 29 gennaio esce anche il suo album di debutto, “Collapsed in Sunbeams”.

Vent’anni, nata nella zona occidentale di Londra con il nome di Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, Arlo ha fatto sensazione per la prima volta nel 2018, con “Cola”, canzone intrisa di poesia. L’anno seguente vede Arlo dar vita prima al’ep “Super Sad Generation” (composto col produttore Gianluca Buccellati in an Airbnb di Londra in poco più di un giorno), che la impobe all’attenzione generale, e poi all’ep “Sophie”.

Sono in seguito venute le performance al festival di Glastonbury e al Latitude, l’attenzione della stampa specializzata e della radio e l’apprezzamento personaggi celebri, da Florence Welch a Michelle Obama.

Nel bagaglio delle sue influenze musicali, da ragazzina Arlo ricorda Sade, Earth Wind & Fire, Bob Dylan, seguiti poi da Portishead, Elliott Smith, Joni Mitchell, King Krule.

Adesso Arlo è pronta per il suo primo album, “Collapsed in Sunbeams” ricco di memorabili canzoni come “Black Dog”, “Hurt” e “Green Eyes e prodotto oltre che da Gianluca Buccellati anche da Paul Epworth (Adele) e David Wrench (Frank Ocean).

Arlo ha raccontato così l’ispirazione per il suo disco: «Ho riletto a lungo i miei vecchi diari, ripensando alle esperienze che mi hanno segnata nell’adolescenza. Volevo creare qualcosa che avesse ancora l’intimità di un tempo, ma arricchita da maggiori sfumature musicali».

A ispirarla, anche le fotografie di Nan Goldin e i film di David Lynch e dello Studio Ghibli («Vorrei che ascoltando le mie canzoni ci si sentisse come se si stesse guardando attraverso le enti di una cinepresa», ha svelato Arlo).

L’artista non intende limitarsi alla sola musica. Ha in progetto una raccolta di poesie e un romanzo. «Mi entusiasma utilizzare media differenti», ha confessato «che si tratti di dirigere un film, recitare o allestire qualcosa, voglio darmi un ampio respiro, perché l’arte mi interessa nel suo insieme».