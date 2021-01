Wonderful Life: la vera storia

Alzi la mano chi non ricorda "Wonderful Life", la canzone firmata dal cantautore britannico Black che ebbe un grande successo nel 1986. Ma come era nata questa hit?

La storia (come raccontato anche da rockonline) fu travagliata. Black (vero nome di Colin Vearncombe, cantautore nato a Liverpool il 26 maggio 1962) l'aveva scritta in un momento difficile della propria vita. Aveva infatti affrontato un drammatico divorzio, perso la casa e il contratto discografico, subito un grave incidente e aiutato la madre, afflitta da una grave malattia. Balck lo aveva raccontato al magazine Uncut :«Avevo avuto un paio di incidenti automobilistici, mia madre aveva una grave malattia, sono stato abbandonato da una casa discografica, il mio primo matrimonio è andato a pezzi ed ero senza casa. Poi mi sono seduto e ho scritto questa canzone intitolata "Wonderful Life"» Dunque, questo cumulo di eventi tristi gli aveva ispirato, per reazione e con squisito humour britannico, la canzone "Wonderful Life": vita meravigliosa.

Lo stesso Black ci scherzava su, come aveva raccontato nel 1993, nei camerini durante un tour: « Il mio primo matrimonio è stato un gran casino, ho finito per scrivere un paio di canzoni che hanno avuto un grande successo. La mia ex moglie è indirettamente responsabile per il mio successo. Ciò mi fa sorridere».

"Wonderful Life" però inizialmente non aveva avuto un grande successo. Fu pubblicato nel 1986 da un'etichetta indipendente, ma raggiunse solo la 72esima posizione in classifica. Per fortuna, attirò però l'attenzione di una grande casa discografica, la A6M, che mise sotto contratto l'artista. Nel 1987 uscì una nuoca canzone di Black, "Sweetest Smile", sempre ispirata al suo drammatico divorzio. Questo brano entrò in top ten. La casa discografica ebbe la geniale idea di ripubblicare "Wonderful Life". E arrivò il successo.

E poi? Poi Black pubblicò nel 1987 l'album"Wonderful Life", seguito da "Comedy" (1988) e "Black" (1991). L'artista diede anche vita nel 1993 a una propria etichetta (Nero Schwarz) con cui pubblicò "Are We Having Fun Yet?". Ma non replicò il grande successo di un tempo.

Nel 1999 Black decise di usare il suo vero nome, Colin Vearncombe, e pubblicò altri album, ma il momento magico era svanito. E Black ci lasciò nel gennaio 2016, a causa delle complicazioni dovute a un incidente stradale.

Tornando a "Wonderful Life", l'artista dichiarò (al sito Gigslutz): «"Wonderful life" è stato uno scherzo della natura. E' stato un miracolo il fatto che io fossi di successo tanto quanto lo fosse lei. Ho insistito per avere un contratto discografico per due album, ho puntato i piedi con la casa discografica. Il mio unico rammarico è che ho smesso di scrivere canzoni».