Mario Biondi: ecco tutta la musica del mio nuovo album

Mario Biondi è stato ospite di Rosaria e Max per raccontare come è nato il suo nuovo album "Dare", un progetto ricco di collaborazioni che segna anche i festeggiamenti per i 50 anni dell'artista (nato il 28 gennaio 1971).

Ai microfoni di Radio Monte Carlo Mario Biondi ha anche rivelato se il titolo "Dare" è da interpretare in italiano, come infinito del verbo dare, o in inglese, nel senso di osare.

"Dare" contiene 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica mondiale. In "Dare" si trovano il “primo” Mario, marcatamente jazz e soul, e nuove sonorità ispirate a un sound adulto e internazionale. Ricca è la partecipazione al progetto di "vecchi" e "nuovi" amici, come la band inglese Incognito, Il Volo, ma anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet) e il Fabrizio Bosso Spiritual Trio.