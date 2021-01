Joe Biden: i New Radicals tornano per il nuovo Presidente

I New Radicals, la band celebre per la hit "You Get What You Give", torna a suonare per la prima volta dopo più di 20 anni. L'occasione è l’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I New Radicals si erano sciolti proprio poco dopo l'uscita della loro famosa canzone. Ma adesso hanno deciso di suonarla di nuovo, tutti insieme, durante l’evento virtuale battezzato “Parade Across America”. Il fondatore della band, Gregg Alexander, ha dichiarato: «Se c’è una cosa sulla terra che potrebbe far riunire la band, anche solo per un giorno, è la speranza che la nostra canzone possa essere anche il più piccolo faro di luce in un periodo così buio. L’America sa in cuor suo che le cose torneranno ad essere luminose. Questo è il messaggio della canzone… questo mondo se la caverà».

"You Get What You Give" ha un significato speciale per il Presidente Biden. Infatti è stata usata per festeggiare la vittoria del figlio di Joe, Beau, che aveva vinto la sua battaglia contro il cancro: «Durante la colazione, Beau mi faceva spesso ascoltare il brano dei New Radicals», ha infatti rivelato il futuro Presidente «Anche se Beau non ha mai smesso di lottare e la sua volontà di vivere era fortissima, penso che sapesse che quel giorno sarebbe potuto arrivare. Le parole della canzone sono: Tutto questo dannato mondo può crollare. Andrà tutto bene, segui il tuo cuore».La canzone era anche stata utilizzata durante la campagna elettorale di Kamala Harris, la nuova Vice Presidente degli Stati Uniti.

Non ci saranno solo i New Radicals, alla cerimonia di insediamento di Biden. Lady GaGa canterà l'inno, e si esibiranno anche, tra gli altri, Jennifer Lopez, John Legend, Justin Timberlake. Il Presidential Inaugural Committee ha poi pubblicato la playlist dedicata alla cerimonia, che contiene 46 canzoni. Tra queste, brani di Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Mry J. Blige, Whitney Houston, Dua Lipa. Ecco la playlist completa.