Le 7 curiosità su White Christmas che probabilmente non conoscete

Era il lontano 29 maggio 1942 quando veniva inciso per la prima volta il singolo “White Christmas”. Non proprio la stagione adatta per un brano natalizio, ma da quel maggio l’interprete Bing Crosby si iscrisse per sempre nella storia della musica.

“White Christmas” è ancora oggi una canzone simbolo, un inno al Natale che anno dopo anno viene riproposto sia nella versione originale che in quelle ri-arrangiate. Scritta da Irving Berlin, la canzone fu pensata per essere introdotta nel film musicale “Holiday Inn” (in Italia "La taverna dell'allegria"), di cui Berlin scrisse il soggetto e che vedeva come protagonista proprio Bing Crosby e Fred Astaire. Il brano vinse il premio Oscar come miglior canzone nel 1943 e da allora il suo successo ha conquistato tutto il mondo vendendo oltre 50 milioni di copie.

Per celebrare questo anniversario, ecco 7 curiosità su “White Christmas”:



1. Un brano molto triste



La tristezza delle parole e della melodia sono da attribuire a Berlin che pare abbia voluto ricordare la morte di suo figlio avvenuta la vigilia di Natale del 1928.



2. La scelta di Bing Crosby

Fu lo stesso Berlin a volere che Bing Crosby cantasse la sua canzone. Amava la sua voce e la sua interpretazione e il testo, scritto in piena Seconda Guerra Mondiale, rimandava al clima natalizio ormai perduto, per questo la voce di Crosby è così triste e commemorativa.



3. Lo scetticismo di Crosby

Il cantante disse a Berlin: «Non credo che avremo nessun problema con questa canzone, Irving», intendendo uno scarso successo. Beh, sembra proprio si sia clamorosamente sbagliato.



4. La coincidenza di Pearl Harbor

Il film “Holiday Inn” era nelle sale statunitensi proprio mentre avveniva il bombardamento di Pearl Harbor da parte dei giapponesi. I giorni dopo l’attacco l’esercito mandò diverse volte in diffusione “White Christmas” per ricordare i caduti e ai superstiti l’atmosfera di casa.



5. Le cover

Sembra che le cover di “White Christmas” siano 283: tra quelle più famose vi sono le versioni Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Bublé, Lady Gaga. Anche in Italia diversi artisti hanno omaggiato Bing Crosby: tra i tanti Laura Pausini, Andrea Bocelli e Marco Mengoni.



6. La versione di Elvis fu criticata da Berlin

Irving Berlin non fu affatto contento dell’incisione che Elvis Presley fece della sua canzone. La chiamò «parodia profana» e tentò di ostacolare la messa in onda del brano.



7. Il successo commerciale

Se all’inizio il brano vendette poche copie bisognò aspettare solo fino a ottobre 1942 per vedere “White Christmas” in cima alle classifiche. Ci rimase per 11 settimane e fino ad oggi ne sono state vendute circa 50 milioni di copie in tutto il mondo facendo di questa canzone il singolo più venduto di sempre.