Gli Auguri di Natale di Nick The Nightfly

Un video per augurare a tutti voi buone feste. Da parte di Nick The Nightfly e di Radio Monte Carlo tutta.

Gli auguri ve li facciamo nel nostro stile, senza troppe parole, senza retorica, ma con ciò che tocca davvero il cuore: una grande, grandissima canzone, dal significato universale. Si tratta di "Imagine", che John Lennon ha regalato a tutti noi 50 anni fa e che da allora è tra i brani più amati, e non solo durante le feste.

A eseguirla, in una versione davvero speciale ed esclusiva, è il nostro Nick The Nightfly. Con l'augurio che questa canzone piaccia tanto a voi come piace a noi. E che le vostre feste siano serene e luminose come avete proprio immaginato nei vostri cuori.

(foto R. Cifarelli)