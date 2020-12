Zucchero: io e Sting, ecco perché siamo amici

Zucchero, ospite di Radio Monte Carlo, si è raccontato ai microfoni di Rosaria e Max in un'intervista davvero spontanea e confidenziale.

Collegato dalla sua casa in campagna, in una bellissima cornice rural-natalizia, che sa di autenticità e valori veri, l'artista ha parlato della sua amicizia con Sting e dell'ultima canzone nata dalla loro collaborazione, "September", contenuta nell’album “D.O.C. Deluxe” di Zucchero e nel nuovo album di Sting, “Duets”, in uscita il 19 marzo 2021.

Zucchero ha anche raccontato i suoi prossimi progetti, tra cui il grande tour mondiale che tutti noi speriamo possa aver luogo (insieme a tanti altri live, manifestazioni e mostre) nel 2021.