Negramaro: quando le canzoni belle possono cambiare la vita

Giuliano Sangiorgi è stato ospite di Radio Monte Carlo e ha raccontato a Rosaria e Max come è nato il nuovo album dei Negramaro, "Contatto".

Giuliano spiega quanto la bellezza, l'arte, la cultura siano necessari alla vita, soprattutto in questi giorni tanto difficili.

"Contatto" contiene anche degli omaggi a due grandi della musica italiana, Lucio Dalla e il Maestro Ennio Morricone e Giuliano ci racconta come e perché la musica di questi artisti sia così importante per lui e per tutta la band.