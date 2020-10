27 ottobre: nasce Simon Le Bon

Simon John Charles Le Bon è nato a Bushey, neella contea dell'Hertfordshire, il 27 ottobre 1958, lo stesso anno di Madonna, Michael Jackson e Prince.

Simon è il marito felice dell’ex modella iraniana Yasmin Parvaneh, sposata nel 1985, il padre di tre bellissime ragazze (Amber Rose Tamara, Saffron Sahara e Tallulah Pine) e la voce di una delle band più popolari e longeve di sempre, i Duran Duran, oggi un quartetto composto insieme ai vecchi amici Nick Rhodes, John e Roger Taylor.

Con I Duran Duran, ci ha egalato hit indimenticabili come "Save a Prayer", "Hungry Like The Wolf", "Rio", "New Moon on Monday".

(Foto Getty Images)