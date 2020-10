I Love My Radio: è Albachiara la canzone vincitrice

E' stato un evento unico: l'11 ottobre, per la prima volta nella storia della radio italiana, le emittenti italiane hanno trasmesso in diretta il grande evento finale di I LOVE MY RADIO, la feste nata per celebrare e raccontare i primi 45 anni del sistema radiofonico italiano.

Sul palco si sono alternati, con performance live uniche ed inedite, realizzate in esclusiva per I Love My Radio, artisti come Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso.

Ed è stato Gerry Scotti, presentatore della serata, a comunicare il titolo della canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, votati dal pubblico.

La canzone risultata vittoriosa è stata "Albachiara" di Vasco Rossi.

Ecco, nel video, la proclamazione e i commenti di Vasco.