28 ottobre: Stevie Wonder pubblica Talking Book

Il 28 ottobre 1972 Stevie Wonder pubblica l'album "Talking Book".

Si tratta del quindicesimo album di studio dell'artista. La prima canzone del disco è 'You Are the Sunshine of My Life2, destinata a diventare una hit e far vincere a Wonder il suo primo Grammy Award.

L'album contiene anche un featuring di Jeff Beck nel brano "Superstition".