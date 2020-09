14 settembre: nasce Amy Winehouse

Il 14 settembre 1983 nasceva a Londra Amy Winehouse. Nel 2003 l'artista conquistava l'attenzione di pubblico.e critiica con l'album "Frank", seguito nel 2007 da "Back To Black", con hit rimaste nel cuore dei fan, come "Rehab" e "Love Is A Losing Game". Un vero talento, quello di Amy, che le fruttò anchecinque Grammy Award.

Purtroppo il 23 luglio 2011, a soli 27 anni, Amy ci lasciava: fu infatti ritrovata morta nel letto di casa sua a Camden Town, Londra. Con soli 3 dischi in studio all’attivo, di cui uno postumo, la Winehouse è riuscita a lasciare un segno indelebile nella musica contemporanea diventando una vera e propria icona e capostipite del cosiddetto “soul bianco”.

Ecco 7 curiosità sulla sua vita.



1. Non voleva fare la cantante

Amy Winehouse non sognava di diventare cantante: voleva essere una pattinatrice o una reporter.



2. Club dei 27

La cantante è entrata a far parte del maledetto “club dei 27”, ovvero una ristretta cerchia di artisti morti all’età di 27 anni. Oltre a lei ne fanno parte anche Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain.



3. Una chioma da 15 centimetri!

Oltre che per la sua voce e le sue bellissime canzoni la Winehouse è ricordata per il suo stile e soprattutto per la sua acconciatura. Pensate che i suoi capelli raggiungevano un’altezza di 15 centimetri!



4. Il duetto con Tony Bennet

La Winehouse riuscì a realizzare un suo grandissimo sogno, quello di duettare con il suo idolo Tony Bennet nel brano “Body and soul” inserito nell’album “Duets II” del crooner americano. «Aveva una voce paragonabile a Billie Holiday o Ella Fitzgerald» disse di lei Bennet.



5. La tormentata relazione con Blake Fielder

La cantante londinese ha avuto diverse relazioni ma quella con Blake Fielder è stata senza dubbio la più intensa e problematica. I due si sposarono nel 2007 a Miami e divorziarono appena 2 anni dopo: «Nessuno mi aveva fatto sentire in quel modo prima di lui. Era un amore catartico» disse la Winehouse del marito.



6. I suoi testi sono stati studiati all’università

Amy Winehouse scriveva testi molto profondi: nel 2008 il corso di letteratura inglese dell’Università di Cambridge analizzò i brani scritti dalla cantante, in particolare “Love is a losing game”, confrontandolo con i poemi dello scrittore Walter Raleigh.



7. Amava i gatti

Amy Winehouse era una grande amante di gatti, a tal punto che arrivò a possederne 11 nello stesso momento.