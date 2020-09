Alicia Keys esegue Love Looks Better per una giusta causa

Alicia Keys ha inaugurato la stagione 2020 della NFL (National Football League) eseguendo "No One" e la sua nuova canzone, "Love Looks Better".

L'artista, in jeans e treccine, si è esibita davanti a uno schermo su cui scorrevano immagini a sostegno della comunità afro-americana, che ancora oggi subisce gesti di violenza e razzismo inaccettabili. Alla fine della proiezione, è comparso l'invito a votare alle imminenti elezioni presidenziali.

Alicia Keys aveva anche motivato il perché della sua partecipazione all'evento (anche la NFL infatti è stata accusata di casi di razzismo): si sarebbe esibita poiché, dopo il suo show, sarebbe stato dato l'annuncio che la NFL donava 1 miliardo di dollari a un fondo per sostenere la comunità afro-americana. «Abbiamo già visto tante spaventose ingiustizie intorno a noi - ha dichiarato Alicia Keys al magazine Billboard -Come artista, ho sempre pensato a come sostenere lo sviluppo della parità tra le razze. Questo fondo è una delle risposte e il nostro obiettivo è potenziare l'America Nera investendo in business, istituzioni, imprenditori, scuole e banche neri, per dar vita a soluzioni sostenibili».

(Foto Getty Images)