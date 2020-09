Tiromancino: è uscito il singolo Finché ti va

E' l'11 settembre la data d'uscita del nuovo singolo dei Tiromancino. La canzone, intitolata "Finché ti va", è un anticipo del prossimo progetto discografico del gruppo.

“Finché ti va” racconta una storia d'amore, un viaggio tra atmosfere malinconiche e coinvolgenti.

Federico Zampaglione ha presentato così il brano: «Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare... "Finché ti va" è stata scritta (insieme a Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla) a novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera».

