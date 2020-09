Diana Krall: arriva il nuovo album

Nuovo album in arrivo per Diana Krall: il disco, che si intitola "This Dream Of You", uscirà il 25 settembre su etichetta Verve Records. Ad anticipare l'album, il singolo, “How Deep Is The Ocean”, reinvenzione del classico di Irving Berlin.

"This Dream Of You" è nato da una serie di sedute di incisione del 2016 e 2017, quando Diana Krall lavorava con il suo amico e partner creativo di lunga data, Tommy LiPuma, scomparso nel 2017 all’età di 80 anni. L'album è stato portato a termine nel maggio del 2020 ed è stato mixato da Al Schmitt, che ha lavorato a stretto contatto con Diana per ottenere la giusta atmosfera intimistica.

L'album è come un film, da condividere per emozionarsi ancor di più. Come ama dire Diana, «"But Beautiful" è l’inizio, "Singing In The Rain" i titoli di coda».

La Tracklist

1. But Beautiful

2. That’s All

3. Autumn In New York

4. Almost Like Being In Love

5. More Than You Know

6. Just You, Just Me

7. There’s No You

8. Don’t Smoke In Bed

9. This Dream Of You

10. I Wished On The Moon

11. How Deep Is The Ocean

12. Singing In The Rain