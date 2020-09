Lucio Battisti: il ricordo

Lucio Battisti è stato uno dei più grandi protagonisti della musica italiana d'autore. Nato il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone (in provincia di Rieti), ci ha lasciato troppo presto, il 9 settembre 1998, a Milano.

Le sue canzoni (da "Giardini di Marzo" ad "Amarsi un po'", da "Ancora tu" a "Prendila così") sono tuttora amate e ascoltate con affetto da migliaia di fan. Battisti era un personaggio atipico nel mondo della nostra musica pop: non amava mostrarsi al pubblico, non rilasciava quasi mai interviste e si esibiva in pochissimi concerti dal vivo. Un artista schivo, che preferiva far parlare la sua musica e le sue parole.

(Foto Getty Images)