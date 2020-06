Jarabe de Palo: addio al cantante Pau Donés

E' scomparso a 53 anni Pau Donés, il carismatico leader della band spagnola Jarabe de Palo. Il pubblico internazionale lo amava per hit celebri, come "La Flaca", "Depende" e "Bonito".

Pau Donés era malato di cancro, che gli era stato diagnosticato nel 2015. La famiglia ha ringraziato, con un post sui social, «il team medico e tutto il personale» degli ospedali che hanno assistito Pau «per il lavoro e la dedizione» e chiedono «il massimo rispetto per la privacy».

La triste notizia è arrivata davvero a sorpresa. Appena poco tempo fa, Pau aveva annunciato ai fan che sarebbe stato presto di ritorno, con la sua musica: «Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere».

Il suo ultimo disco, del 2017, è "50 Palos", che conteneva collaborazioni con Kekko Silvestre dei Modà, Francesco Renga, Noemi, Lorenzo Jovanotti.

