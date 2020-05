19 maggio 1978: i Dire Straits pubblicano Sultans of Swing

Il 19 maggio 1978 usciva "Sultans of Swing", singolo di debutto dei Dire Straits.

Il brano fu scritto dal chitarrista e cantante Mark Knopfler e rimase uno dei brani più famosi del gruppo, anche grazie ai suoi assolo.

Nel corso dell'anno successivo la canzone raggiunse l'ottavo posto della Official Singles Chart e il quarto nella Billboard Hot 100, permettendo all'album di debutto del gruppo di restare in classifica per oltre un anno.