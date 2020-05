Zucchero canta Michael Stipe a Venezia: il video è unico!

Zucchero ha eseguito il 2 maggio, nella cornice inconsueta di una Piazza San Marco totalmente deserta, "No Time For Love Like Now", la canzone create da Michael Stipe (ex R.E.M.) e Aaron Dessner (National).

Zucchero ne ha firmato l'adattamento italiano, intitolandola "Amore adesso!". E' infatti idea del musicista che non ci sia «tempo migliore per mostrare amore, come adesso, è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio».

E Michael Stipe ha approvato la sua scelta e la sua esecuzione, con un messaggio postato sui social: «L'Italia è una delle nazioni più colpite dal Covid-19. Il cantante italiano Zucchero Fornaciari ha cantato questa commovente, bellissima versione di "No Time For Love Now» nello splendore architettonico di uno dei posti che preferisco al mondo: Piazza San Marco a Venezia. Non potrei esserne più orgoglioso. Grazie Zucchero! Il mio cuore è aperto all'Italia con amore!»