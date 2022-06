Kate Middleton e il Principe William: il primo ritratto reale

Primo ritratto ufficiale insieme per il Principe William e sua moglie Kate Middleton, Duca e Duchessa di Cambridge. Il dipinto, opera del premiato ritrattista britannico Jamie Coreth, si trova al Fitzwilliam Museum dell'Università di Cambridge, dove è stato svelato, alla presenza dei Duchi, la mattina del 23 giugno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Telegraph (@telegraph)

Commissionato dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund, l’artista ha lavorato per incorporare la stessa Cambridge nel dipinto: lo sfondo riecheggia le sfumature degli edifici storici in pietra che sono sinonimo della città.

"È stato il privilegio più straordinario della mia vita essere stato scelto per dipingere questo quadro", ha detto Jamie Coreth. “Volevo mostrare le Loro Altezze Reali in un modo in cui apparissero rilassati e alla mano, oltre che eleganti e dignitosi. Poiché è il primo ritratto a raffigurarli insieme, e in particolare durante il loro periodo come Duca e Duchessa di Cambridge, volevo che l'immagine evocasse una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata".

Nel dipinto Kate indossa il suo abito smeraldo Falconetti del brand inglese fondato da Susie Cave The Vampire's Wife, lo stesso che indossava per un viaggio alla fabbrica della Guinness a Dublino nel 2020.

Color smeraldo anche i classici tacchi Hangisi di Manolo Blahnik. Un modello già visto in "Sex and the City" (era la scarpa da sposa scelta da Carrie Bradshaw), che si è già guadagnato un posto nella hall of fame della cultura pop e ora sarà appeso anche alla National Portrait Gallery.