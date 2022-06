Ed Sheeran commosso al Giubileo di Platino

Ed Sheeran ha commosso e si è commosso durante il grande concerto per festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Sheeran ha eseguito la sua "Perfect", come tributo alla Sovrana e al marito, il Principe Filippo, scomparso nell'aprile dello scorso anno. Durante l'esibizione, sul maxi schermo di fronte Buckingham Palace scorrevano immagini felici della vita della coppia.

L'artista ha dichiarato ad Anita Rani, presentatrice del grande concerto: "Per me è come un cerchio che si chiude, un momento ricco di nostalgia, perché è dopo aver visto Eric Clapton venti anni fa suonare sul palco che ho desiderato suonare la chitarra. E poi dieci anni fa ho suonato per il Giubileo di Diamante. E' meraviglioso essere ritornati, qui si respira un'atmosfera grandiosa".

Nel 2012 Ed aveva eseguito per la Sovrana il suo primo singolo, "The A Team".