Regina Elisabetta: ecco qual è il suo nipote più affascinante

Arthur Chatto, chi è? Il nome magari non vi dirà molto, ma il giovane Arthur è figlio di Lady Sarah Armstrong (sposata Chatto), unica figlia di Margaret, la sorella della Regina Elisabetta II.

Arthur ha attirato l'attenzione delle fan (e del web) grazie a una serie di scatti a dir poco indimenticabili sulla sua pagina Instagram (@artchatto). Nelle foto, Arthur posa senza camicia, mostrando muscoli spettacolari, o si dedica ai numerosi sport di cui è appassionato. Non mancano le immagini più "compassate", in cui il giovane Chatto è presente alle cerimonie ufficiali della Famiglia Reale. Ma a far furore sono le pose più informali.

Va detto che Arthur Chatto non ha (per ora) nessun titolo nobiliare ed è solo 25° nella lista degli eredi al trono del Regno Unito. Dunque gli sono concesse più libertà di quelle dei familiari più stretti della Regina.

Arthur ha un fratello maggiore, Sam. E anche la popolarità on line di quest'ultimo è in crescita. Prepariamoci dunque a nuove sorprese...