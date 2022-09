Ecco l'appartamento più alto e più caro del mondo

È già l’appartamento più alto del mondo, ma mira a battere anche un altro record: quello di appartamento venduto al prezzo più alto di tutti gli Stati Uniti, 250 milioni di dollari. Si tratta di un super attico ospitato negli ultimi piani della Central Park Tower, l'avveniristica torre di vetro e acciaio di New York che si innalza per ben 472,40 metri di altezza, progettata dallo studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, che annovera tra le sue opere anche la Jeddah Tower in Arabia Saudita.

Nonostante il momento di crisi del mercato immobiliare, il segmento del lusso non sembra risentirne e così, Gary Barnett, presidente e fondatore di Extell Development Company (società di sviluppo immobiliare coinvolta in proprietà residenziali, commerciali e ricettive, inclusi diversi edifici di alto profilo a Manhattan), intende battere un altro record, immettendo sul mercato l' appartamento valutato al prezzo più alto del paese (al momento a detenere il primato è il miliardario Ken Griffin, che ha speso circa 238 milioni di dollari, per un condominio dall'altra parte della strada al 220 di Central Park South).

L’appartamento, all'ultimo piano della Central Park Tower, è un triplex che si estende dal 129° al 131° piano del grattacielo e copre una superficie di oltre 1600 metri quadri, con soffitti che arrivano fino a 9 metri d’altezza. E' costituito da sette camere da letto e una scultorea scala a chiocciola che collega i piani. Quello più alto è al momento, configurato come una sala da ballo privata o uno spazio di intrattenimento; ci sono sala cinema, biblioteca e ascensore privato. Ma, il pezzo forte è la terrazza privata di circa 130 metri quadrati con vista sulla città, su Central Park e sui fiumi Hudson ed East. Per mantenerlo servono più di 40 mila dollari di tasse al mese e costi di condominio sui 20 mila. L’attico in vendita a 250 milioni è, secondo il sito web di quotazioni Zillow, la casa più costosa sul mercato statunitense, superando i 225 milioni della tenuta californiana di Michael Eisner, a Malibù. Ci sono già tre miliardari interessati.