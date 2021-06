E' mozzafiato la danza sott'acqua e con il meraviglioso costume tradizionale: il video

E' una danza davvero mozzafiato, quella che si è svolta per celebrare la Festa delle barche di drago a Luoyang, in Cina. Una aggraziata ballerina ha eseguito una memorabile coreografia sott'acqua, indossando un meraviglioso abito da dama di corte. Movenze incantevoli, rese ancora più suggestiva dal costume indossato, fluente e con ampi strascichi, che fluttuavano magicamente tra le acque.

Il balletto si intitola "The Prayer" ed è ispirato alle scene di un antico dipinto cinese, "Ode alla dea Luo". Per realizzare le incredibili immagini, la ballerina si è immersa per ben 26 ore. Ne valeva la pena: il risultato è un minuto e mezzo di pura magia.