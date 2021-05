Il lavoro dei sogni in questo magnifico castello da fiaba

Se uno dei vostri desideri di sempre è quello di lavorare in un castello, forse è arrivato il momento di realizzarlo. La famiglia St.Aubyn che gestisce le visite sull'isola di St. Michael’s Mount, lungo la costa meridionale della Cornovaglia, è infatti alla ricerca di qualcuno che ricopra il ruolo di Officer Castle, una sorta di guardiano del castello, ma con qualche mansione in più: dovrà assistere lo steward che già lavora nella struttura.

L'annuncio, apparso su un sito, recita:

"Stiamo cercando qualcuno che sia entusiasta di fare esperienza e sfruttare al massimo tutte le opportunità di apprendimento. Sarai in grado di dimostrare i massimi livelli di discrezione, avere una forte motivazione per vivere nella Cornovaglia occidentale e soprattutto essere pronto al lavoro di squadra, in cui la flessibilità è essenziale."



Lunga la lista dei requisiti:



- Occuparsi della sicurezza del castello

- Offrire assistenza alla famiglia St.Aubyn

- Restare nell’alloggio assegnato almeno 5 notti a settimane ed essere disponibile per intervenire in caso di emergenze

- Essere responsabile del corretto funzionamento di tutti i sistemi antincendio e di sicurezza del castello ed eseguire ispezioni regolarmente

- Controllare le stanze pubbliche a fine giornata, chiudendo a chiave e attivando l’antifurto

- Lavorare a stretto contatto con il Castle Steward per contribuire al programma di manutenzione del castello

- Supervisionare e assistere gli appaltatori quando richiesto

- Eseguire lavori di pulizia e di riorganizzazione dei mobili del castello

- Accogliere e guidare i visitatori

- Promuovere buone pratiche di conservazione all’interno della proprietà

- Eseguire piccole attività di manutenzione quando richiesto e seguire un programma di manutenzione preventiva

- Monitorare i livelli di scorte di prodotti per la pulizia del castello ed effettuare degli ordini se necessario



Insomma, un elenco bello corposo, per uno stipendio "misterioso".

Nell’annuncio di lavoro, infatti, non viene specificata la retribuzione, forse da trattare a voce.

Quindi, se l’idea di lavorare al castello di St .Michael’s Mount vi entusiasma, potete reperire altre informazioni, inviare il curriculum e una breve lettera di presentazione al seguente indirizzo e-mail: jobs@staubynestates.com