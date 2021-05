E' la barca a vela più grande e lussuosa del mondo. E appartiene a Jeff Bezos

L'uomo più ricco del mondo compra la barca a vela più grande del mondo. Jeff Bezos, fondatore di Amazon (con una fortuna che supera i 200 miliardi di dollari) ha una nuova imbarcazione da 127 metri: Project Y721. Supera per lunghezza l’ormai ex detentrice del primato: Black Pearl, dell'oligarca russo Oleg Burlakov (‘ferma’ a 106 m). Il costruttore è lo stesso: Oceanco, yachtmaker di Alblasserdam (Olanda).

Project Y721 è un trialbero, dotato di eliporto e yacht da 30 metri: usato come tender. Il prezzo: 500 milioni di dollari. Praticamente nulla per Jeff che, data la pandemia, con l'impennata dell'e-commerce ha visto la sua fortuna crescere a ritmi senza precedenti. C'è da scommettere che si godrà la barca quest'estate, nello stesso periodo in cui -pur continuando a gestire altre attività come Blue Origin, la sua azienda spaziale- lascerà il ruolo di Ceo di Amazon, per assumere la carica (meno impegnativa) di presidente esecutivo.

«Il mercato di settore sta ruggendo» ha detto Sam Tucker, capo della ricerca sui superyacht di VesselsValue, spiegando che il numero di transazioni negli ultimi mesi è stato da record. Per quanto riguarda gli yacht di prima fascia: «È impossibile ottenere uno slot in un cantiere per una nuova costruzione». Motivo intuibile: ora che il Covid ha chiuso le frontiere terresti, mettersi su ville galleggianti superlusso lontane da occhi indiscreti è l'ideale per trascorrere le vacanze.