1 aprile: ecco gli scherzi più celebri

1 aprile, giornata per tradizione dedicata a scherzi di ogni tipo, i famigerati pesci d'aprile.

Uno tra i più celebri pesci d'aprile, passato alla storia per essere stato architettato da un organo d'informazione serio e affidabile come la BBC, è stato quello degli Alberi di spaghetti in Canton Ticino.

Il pesce d'aprile è stato organizzato nel 1957: si trattava di un documentario, intitolato "The Swiss Spaghetti Harvest", era stato mandato in onda dalla BBC durante il programma televisivo d'attualità "Panorama". Nelle immagini si vedeva una famiglia intenta a raccogliere spaghetti dagli alberi e poi mangiarli allegramente.

Incredibile a dirsi, furono veramente numerosi gli inglesi che credettero veritiere le immagini del documentario e ci fu anche chi, conquistato dalla pastasciutta, addirittura telefonò alla BBC chiedendo consigli per la coltivazione di una simile meraviglia.

Bisogna anche ricordare però che a quei tempi gli spaghetti non erano molto conosciuti in Gran Bretagna e dunque si poteva persino pensare che crescessero sugli alberi...

Nel 1860, tutti i cittadini londinesi furono invitati dall'amministrazione cittadina a partecipare al tradizionale lavaggio dei leoni bianchi alla Torre di Londra. Naturalmente non era mai esistita una simile tradizione, eppure migliaia di cittadini si recarono alla Torre per assistere all'evento... e scoprire di essere stati beffati.

Nel 1972 l'astronomo (e conduttore della BBC) Patrick Moore annunciò alla radio che il 1 aprile, per un fortuito allineamento di pianeti, il 1 aprile alle 9:47 non ci sarebbe più stata la forza di gravità. Per celebrare l'incredibile momento, Moore invitò tutti a saltare insieme quando fosse scattata l'ora esatta. E in tanti incredibilmente telefonarono in radio per comunicare di aver saltato e non aver sentito la forza di gravità.