Danza sul ghiaccio per salvare i cigni: la meravigliosa esibizione della ballerina russa

Scarpette a punta, tutù candidi e cristalli di ghiaccio: immagini che fanno sognare. Ma che hanno come scopo quello di far riflettere e poi spingere all'azione. Ilmira Bagautdinova, ballerina del prestigioso Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, si è infatti esibita in una performance davvero mozzafiato sulla baia congelata di Batareinaya, sul Golfo di Finlandia, per un motivo ben preciso: tutelare i cigni che vivono nella zona. Proprio per questo ha scelto di esibirsi nel "Lago dei Cigni" di Tchaikovsky.

Sulla spiaggia della baia di Batareinaya, habitat di numerose famiglie di cigni, è prevista la costruzione di un terminal portuale per le spedizioni di grano. Una costruzione che turberebbe il delicato ecosistema della zona, a danno degli abitanti e della fauna del luogo

Ilmira ha parlato con chiarezza, oltre che danzato: «Questa è un'area naturale unica dove i cigni nidificano in primavera. D'estate accoglie tante famiglie con bambini e d'inverno centinaia di pescatori escono qui sulla baia ghiacciata. La natura vive in armonia con l'uomo ed ora rischia di essere distrutta».

La popolazione ha anche scritto al Presidente Putin una petizione per fermare la costruzione del terminal.