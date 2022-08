Julia Roberts: tutti i suoi film in una clip divertentissima!

Amate Julia Roberts e i suoi film? Allora questa è la clip che fa per voi! E' tratta dal "The Late Late Show", il celebre show televisivo statunitense di James Corden, e mostra in pochi divertentissimi minuti le parodie di tutti i film interpretati dalla Roberts. A farle da spalla, in modo davvero spassoso, è naturalmente James Corden. I film di Julia ci sono tutti, dai più noti come "Pretty Woman", "Il matrimonio del mio miglior amico", "Notting Hill", "Mystic Pizza", "Ocean's Eleven", "Se scappi ti sposo", a "Fiori d'acciaio", "Il rapporto Pelican", "Linea mortale", "A letto con il nemico". Buona visione!