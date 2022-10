Brad Pitt sulla Ferrari con Leclerc: l'emozionante video

Brad Pitt a tutta velocità sulla Ferrari di Charles Leclerc. Il divo hollywoodiano, 58 anni, ha seguìto il Gran Premio di Austin per studiare sul campo in vista della prossima pellicola, ambientata nella Formula 1.

Il pilota monegasco lo ha accompagnato in pista per un’indimenticabile avventura. Un giro spericolato sulla "rossa’" L'account Twitter ufficiale della scuderia ha condiviso foto e video del giro adrenalinico: le espressioni dell’attore sono tutte un programma.

Ancora top secret il nome della pellicola. Al momento, sappiamo che sarà diretta dallo stesso regista di "Top Gun - Maverick", Joseph Kosinski, pure presente sul circuito texano. Si sa anche che Brad Pitt vestirà i panni di un ex pilota, che ritorna in pista per competere contro un giovane collega.

(Foto Getty Images)