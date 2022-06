Julia Roberts e George Clooney: ecco il primo video del loro nuovo film

C'è grande attesa per il nuovo film che vede nuovamente in scena Julia Roberts e George Clooney, dopo successi come la serie degli Oceans (11, 12 e 13), "Money Monster" e "Confessioni di una mente pericolosa".

La nuova pellicola è una commedia romantica. Diretta da Ol Parker, si intitola "Ticket to Paradise" ed è attesa in sala il 6 ottobre prossimo.

"Ticket to Paradise" racconta le peripezie di due ex che uniscono le forze impedire alla figlia di sposarsi, commettendo il loro stesso errore.